Донецк, 19 сентября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 19 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:48 (совпадает с мск) — н. п. Первомайское — н. п. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибли мирные жители, покупавшие товары в магазине. Всего при ударе киевских боевиков погибли не менее 13 местных жителей, среди которых двое детей.

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