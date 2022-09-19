Уфа, 19 сентября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Башкирии завершили свою работу «поезда здоровья». Об этом 19 сентября сообщил министр здравоохранения БашкирииАйрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

Телеграм-канал «Кузбасс. Официально» «Поезд здоровья» и кардиобригада отправились по районам Кузбасса

Он сообщил, что специалистами были осмотрены свыше 120 тысяч человек, 1489 граждан были направлены в региональные учреждения для проведения дополнительных обследований и госпитализации.

«У 6912 осмотренных выявлено повышенное артериальное давление, у 4793 граждан — повышенный уровень холестерина в крови и у 4024 граждан повышенный уровень глюкозы в крови. Выявлено 3942 подозрения на социально значимые заболевания, в том числе злокачественные новообразования, сахарный диабет, туберкулез и сердечно-сосудистые заболевания», — сообщил Рахматуллин.

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