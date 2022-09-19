Кишинёв, 19 сентября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии вызвало посла Белоруссии в Кишинёве Анатолия Калинина для объяснений. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба МИДЕИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Отмечается, что в ведомстве белорусскому дипломату выскажут позицию Кишинёва о негативном отношении к проведению Россией спецоперации на территории б. УСССР.

«МИДЕИ выражает сожаление по поводу той роли, которую Беларусь играет в пропаганде российской военной агрессии», — говорится в сообщении.

В молдавском дипломатическом обвинили Минск в создании и распространении «дезинформации».

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США выгоден вооружённый конфликт в Европе. Он сказал, что Вашингтон сталкивает ЕС с Россией на территории б. УССР, кроме того, по мнению Лукашенко, боевые действия могут распространиться на Молдавию, Прибалтику, Сербию или Румынию.