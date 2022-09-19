Тбилиси, 19 сентября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Представительство Европейского союза в Тбилиси выступило с критикой соблюдения прав человека в Грузии, сообщает 19 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

В документе, опубликованном представительством, говорится, что несмотря на прогресс во многих областях реформы правосудия, есть очевидные случаи отступления в областях демократии и прав человека.

«Значительный прогресс был достигнут во многих областях реформы правосудия — гендерное насилие, правосудие в отношении несовершеннолетних, юридическая помощь и доступ к правосудию. Однако в области независимости судебных органов достигнут незначительный прогресс. Есть очевидные случаи отступления в области демократии и прав человека», — говорится в документе.

Грузинским властям были предложены следующие рекомендации в отношении правосудия, верховенства закона и демократического управления:

«ЕС должен продолжать критически оценивать, в каком направлении достигнут прогресс, а в каком нет, и определять области, в которых наблюдается отступление, и вносить соответствующие изменения в программу сотрудничества. Он должен использовать основанный на конкретных условиях подход для продолжения сотрудничества в области судебной реформы. Помощь ЕС должна поощрять конкретное участие гражданского общества в разработке политики, ее реализации и мониторинге», — говорится в документе.

Напомним, что ЕС регулярно осуждает правительство Грузии за нарушения в области прав человека, свободы слова и независимости правосудия.