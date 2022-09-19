Махмудраки, Афганистан, , 15:15 — REGNUM В продолжение реакции на нарушение талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прав человека в афганской провинции Панджшер, несколько женщин в провинции Каписа устроили акцию протеста в закрытом помещении. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) ArmyAmber

Женщины записали видео, на котором скандировали лозунги: «Присоединяйтесь к Панджшеру», «Остановите геноцид в Панджшере» и «Покончите с притеснениями в Панджшере», требуя положить конец нарушениям прав человека в этой провинции.

Уже неделю в Панджшере идут ожесточённые бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления.

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По некоторым данным, в ходе этих столкновений талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли более 70 пленных бойцов Фронта сопротивления.

Эти действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали резкую реакцию правозащитных организаций. Amnesty International, «Хьюман Райтс Вотч» и Независимая комиссия по правам человека Афганистана назвали расстрел талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военнопленных «военным преступлением» и призвали ООН как можно скорее вмешаться и предотвратить повторение таких действий со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).