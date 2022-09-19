Каргасокский район, Томская область, 19 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Томской области задержан житель села Лозунга Каргасокского района, устроивший стрельбу из ружья. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Охотничье ружье

По данным ведомства, вечером 15 июня сельчанин приревновал задержанного к своей супруге и вызвал его на встречу. При этом он позвал с собой двоих братьев.

«Когда трое мужчин пришли к дому фигуранта, тот совершил два выстрела в их сторону из ружья, в результате чего попал дробью в двоих мужчин, а когда патронов в стволах не осталось, ударил третьего ружьём по лицу», — отметили в управлении.

В результате одному из пострадавших был причинён тяжкий вред здоровью, ещё двое, в том числе зачинщик конфликта, получили телесные повреждения.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. У него были изъяты гладкоствольное ружьё Иж-58, патронташ с 18 патронами 16-го калибра, а также коробка с 14 патронами. Разрешение на их хранение у него не было. Мужчина заключён под стражу.

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