Москва, , 15:13 — REGNUM При уровне реальной потребительской инфляции в пределах 12-15% в России будет расти запрос на валютные депозиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал решение Банка России понизить ключевую ставку до 7,5%.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Снижение ставки ЦБ до 7,5%, безусловно, повлияет на улучшение условий кредитования промышленных предприятий, где рентабельность составляет не более 10-11%, — сказал Сафонов. — Это, как правило, промышленный сектор с длительным производственным циклом. Именно он становится ключевым в экономическом соревновании с западными странами. Снижение учетной ставки приведёт к пересмотру частью вкладчиков своей стратегии. При уровне реальной потребительской инфляции в пределах 12-15% будет расти запрос на валютные депозиты и поиск вложения средств в ценные бумаги».

По его словам, осторожное снижение ставки ЦБ связанно с пониманием предшествующей истории.

«Многие коммерческие банки взяли перед вкладчиками обязательства значительно выше учетной ставки ЦБ. Это требует от них дополнительных резервов и может привести к снижению рентабельности. Поэтому надо двигаться аккуратно и не создавать рукотворного банковского кризиса», — пояснил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что для российских промышленных предприятий и стартапов импортозамещения цена кредита должна снижаться до 4-5%.

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