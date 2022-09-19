Уфа, 19 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Завершить уборку урожая зерновых намерены на этой неделе в Башкирии. Об этом 19 сентября сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республикиИльшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства региона в центре управления Башкирией.

Фото предоставлено пресс-службой олимпиады «Я — профессионал» Пшеница

По его словам, сельхозпроизводители уже обработали 91% посевов зерновых и зернобобовых культур, в результате было собрано 4,6 млн тонн зерна при средней урожайности 29,3 центнеров с одного га.

«С учётом благоприятных погодных условий на этой неделе мы планируем закончить сбор урожая зерновых», — заявил Фазрахманов.

Он добавил, что в хозяйствах продолжают уборку масличных культур, почти во всех районах начали копку сахарной свёклы. Средняя урожайность корнеплодов составляет 262 ц/га.

Чиновник сообщил, что плановый показатель урожая сахарной свёклы превышает уровень 2021 года и составляет 1,2 млн тонн. Помимо этого, в Башкирии продолжают сеять озимые и заготавливать корма для скота.

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