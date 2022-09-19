Москва, , 15:12 — REGNUM В то время как Минфин РФ предлагает ввести штрафы за экономическое сотрудничество с недружественными странами, противоречащее российским контрсанкционным требованиям, не менее важно вскрыть методы идеологической войны против России, заявил корреспонденту ИА REGNUM предупреждает историк и писатель Дометий Завольский.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следует научиться распознавать и нейтрализовывать информационные вирусы, пока успешно размножающиеся в российском обществе. Таковые могут быть запущены зарубежными спецслужбами — либо зародиться без их участия, но ими использоваться. Вашингтон и Лондон практически не скрывают, что делают ставку на расчленение Российской Федерации с отколом от неё национальных республик и раскол русского этноса.

Просто в настоящее время вместо представителей правительств о «деколонизации России» открыто заявляют представители гуманитарной общественности, являющиеся ширмой для спецслужб киевского режима и стран Запада.

Казалось бы, необходима только чёткая работа спецслужб и общества по противодействию как антирусскому шовинизму, так и внутрирусскому псевдонационализму, работающему рука об руку с ультралиберальными кругами и одобряющему идею обособления Сибири, превращения Русского Севера в «Поморье», а петербургского региона — в «Ингерманландию».

Однако с 2014 г. спецслужбами б. УССР тема антирусского коллаборационизма постоянно отождествлялась с темой эпизодического в масштабах Второй мировой войны коллаборационизма русского — и успешно перекрывалась ею: как для находящихся под властью киевского режима, так и для россиян.

Примечательно, что в этом году в рунете несколько ослабла традиционно приуроченная к маю и июню «антивласовская» тема, неуклонно сводящаяся к диффамации против русских и призывам к свержению существующего в РФ строя.

Столь же заметен зарубежный след в русофобском крене левой пропаганды, с 2014 г. всё последовательнее строившей новую советскую апологетику на шельмовании как дореволюционной России, так и русского общества советского времени, усердно перенимая узнаваемые штампы антирусской риторики, представляющей русских исторически слаборазвитым народом, который лишён как европейской цивилизованности, так и азиатской витальности, и вне тоталитарной модели якобы теряет способность к соблюдению элементарных социальных норм.

Ещё более примечательно, что в сфере деятельности легко узнаваемого «сетевого спецназа» б. УССР оказались размножившиеся интернет-ресурсы по «альтернативной истории», на которых продвигаются различные квазинаучные и оккультные теории.

Общая их идея созвучна призывам киевской пропаганды: русские должны отказаться от «лживой» истории «петербургской империи немцев Романовых» и перестать доверять властям и любым специалистам, «скрывающим правду».

При этом приветствуется дробление аудитории на секты: вторящих лозунгам киевской пропаганды о существовавшей до Петра I «Московской орде»; уверенных, что правительство России и российская наука находятся в руках «врагов славян»; чувствующих полную беспомощность перед лицом «мирового правительства».

Этот подход вполне согласован как с тактическими задачами режима б. УССР, так, например, и с давно заявленной целью польских русистов подавать историю восточных славян как историю «Польско-Литовского Содружества», вычеркнув из неё русских.

В целом работа спецслужб киевского режима на этом направлении нацелена на то, чтобы способствовать идейным колебаниям русских в сторону отказа от русской истории, «лживой» или позорной», и вообще снижать социальную самооценку русских под псевдотрадиционалистскими, левацкими, квазинаучными, оккультными лозунгами, пускай внешне противоречащими привычным представлениям о либеральной русофобии.

Противодействие агрессору на данном фронте информационной войны требует заострённого внимания и отказа от привычных для российской общественности расплывчатых определений русофобии и патриотизма» — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ подготовил пакет законопроектов по контролю за выполнением контрсанкционных требований. Согласно документам, бизнес и граждан предлагается штрафовать за сотрудничество с недружественными странами.

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