Москва, , 15:12 — REGNUM В настоящее время в РФ важно дать предприятиям передышку и возможность сохранить производственный потенциал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал позицию Банка России о том, что цикл снижения ключевой ставки приближается к завершению.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Заявление ЦБ о лимите снижения учетной ставки процента связано с опасениями регулятора в отношении роста инфляции. ЦБ по-прежнему считает, что низкая стоимость кредита — основная причина роста инфляции, — сказал Сафонов. — Но сегодня важнее иной подход — сохранение рабочих мест и уровня потребления. ЦБ не учитывает влияние этих составляющих на задачи импортозамещения».

Как полагает экономист, сейчас важно дать предприятиям передышку и сохранить производственный потенциал, где самый главный фактор — это рабочие.

«В 1990-х годах именно поверхностное отношение к сохранению рабочих коллективов и инженерных школ привело к серьезным трансформациям на рынке труда, — констатировал экономист. — Работники покидали предприятия, оказавшиеся в трудной экономической ситуации, что в дальнейшем приводило к их ликвидации, а молодежь из-за негативного опыта родителей утрачивала интерес к рабочим специальностям. Мы до сих пор испытываем эту проблему».

Поэтому в основу политики учетной ставки, по мнению Сафонова, должен быть заложен критерий сохранения и развития производственного потенциала.

«Для промышленных предприятий и стартапов импортозамещения цена кредита должна снижаться до 4-5%. Одновременно с этим ЦБ необходимо совместно с правительством предусмотреть защитные меры от вывода кредитных ресурсов за рубеж так, как это делали Япония, КНР. В этом случае можно избежать «спекулятивных» кредитов, направляемых на валютные операции и не связанных с производством внутри страны», — подытожил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет Банк России менял ключевую ставку чаще всех центробанков развитых экономик мира — в общей сложности 34 раза.

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