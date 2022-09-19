Душанбе, 19 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Сорок один гражданин Таджикистана погиб в ходе конфликта с Киргизией, об этом замглавы МИД республики Садык Имоми сообщил 19 сентября на брифинге.

Mvd.gov.kg На киргизско-таджикской границе

Он отметил, что жертв «вооружённой агрессии Киргизии» может стать больше. Состояние многих из тех, кто получил ранения с 14 по 17 сентября, оценивается как критическое.

Имоми обвинил киргизских военных в нарушении норм гуманитарного права и человеческой морали. По его словам, они бомбили школы, мечеть и машины скорой помощи, применяя миномёты и беспилотники «Байрактар».

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах. Огонь прекратился к вечеру 17 сентября, в Киргизии заявили о 59 погибших и 163 пострадавших.

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