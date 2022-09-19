Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Ростовской области задержаны предполагаемые участники банды, занимавшейся «обнулением» кредитных историй. Об этом 19 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ru.torange.biz Уголовное дело

Предположительно, трое горожан создали несколько фирм по оказанию финансовых услуг и занимались поиском клиентов из числа граждан с плохой кредитной историей. Аферисты предлагали свою помощь, ссылаясь на наличие договоренностей с банком, отказавшим в предоставлении кредита, и обещая исправить кредитную историю.

«Стоимость услуг аферистов зависела от суммы, которую гражданин планировал взять в долг у банка. При этом клиентов уверяли, что часть денежных средств будет зачтена в счёт погашения займов. <…> Полученные от обманутых клиентов деньги похищались», — уточнила Ирина Волк.

В ходе обысков в помещениях фирм были изъяты компьютеры, телефоны, терминалы для оплаты, документация. В полицию обратились более 20 пострадавших. Сумма причинённого аферистами ущерба устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленники взяты под стражу. Устанавливаются все потерпевшие и возможные соучастники.