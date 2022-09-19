Тбилиси, 19 сентября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Представительство Европейского союза в Тбилиси опубликовало отчёт о «поддержке» евроинтеграционных процессов в Грузии за последние годы сообщает 19 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

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В течение последних двух лет независимая группа оценщиков работала над всеобъемлющей оценкой помощи ЕС в целях развития Грузии в 2014—2020 годах. Оценка включала в себя более 2000 документов и интервью со 100 лицами, знакомыми с деятельностью ЕС.

В пятницу, 16 сентября, результаты оценки были представлены группе, в состав которой вошли представители государств-членов ЕС, правительства Грузии, международных организаций и гражданского общества. Во время встречи проходили тщательно обсуждение выводов и обмен идеями, связанными с выполнением рекомендаций.

Оценка показала, что сотрудничество ЕС с Грузией было стратегическим, а его планирование и реализация основаны на прочных институциональных структурах. В докладе также говорится, что в сотрудничестве с Грузией используется широкий спектр инструментов, методов и каналов финансирования. Был достигнут прогресс, который способствовал повышению подотчётности и прозрачности, и процесс либерализации визового режима прошел успешно. В оценке подчеркивается, что доверие грузинского населения к ЕС остается высоким.

В оценке также содержатся подробные рекомендации по шести приоритетным секторам сотрудничества ЕС-Грузия в 2014—2020 годах. К ним относятся:

1) Сельское хозяйство, развитие сельских районов и регионов;

2) Реформа системы государственного управления и управления государственными финансами;

3) Правосудие, верховенство закона и демократическое управление;

4) Экономическое развитие, рыночные возможности и навыки;

5) Взаимосвязи;

6) Мобильность и связи между людьми.

Напомним, что Грузия стремится получить официальный статус кандидата на вступление в ЕС. В свою очередь, ЕС обусловливает получение такое статуса выполнением Грузия ряда условий.