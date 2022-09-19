Ярославль, , 15:20 — REGNUM В Ярославле учёные Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова разрабатывают нейросеть, которая поможет людям в занятиях спортом. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Работа искусственного интеллекта, оценивающего матч команд Пресс-служба ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Идея разрабатываемых интерфейсов состоит в том, чтобы сохранять и систематизировать данные о регулярности и результативности тренировок спортсменов, как профессионалов, так и любителей. Задача «машины» — анализировать движения и типы физической активности людей. Разработка создана как для индивидуальных занятий, так и для командных видов спорта. Цель — улучшить результаты команды, либо отдельно взятого человека, то есть, по-сути, нейросеть может отчасти заменить тренера.

«В сфере обучения ИИ оценке индивидуальных видов физической активности стоит особенно отметить алгоритм, который мы называем «скелетонизация» — он выделяет на контуре тела человека порядка двадцати опорных точек, которые отрисовывают скелет человека. По их динамике и взаимному расположению можно определять тот или иной тип движения. Результаты работы этого алгоритма могут быть применены не только в отрасли спорта, но и в других сферах, например в безопасности или медицине», — рассказал о сути исследований руководитель Центра искуственного интеллекта и цифровой экономики ЯрГУ Владимир Хрящёв.

Пока разработка носит экспериментальный характер. В первую очередь проект будет развиваться именно в университетской среде. Учёные ЯрГУ считают, что разработка поможет вузовским командам улучшить аналитическую составляющую занятий и добиться более высоких результатов на соревнованиях.