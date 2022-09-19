Ярославль, 19 сентября 2022, 15:20 — REGNUM В Ярославле учёные Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова разрабатывают нейросеть, которая поможет людям в занятиях спортом. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Идея разрабатываемых интерфейсов состоит в том, чтобы сохранять и систематизировать данные о регулярности и результативности тренировок спортсменов, как профессионалов, так и любителей. Задача «машины» — анализировать движения и типы физической активности людей. Разработка создана как для индивидуальных занятий, так и для командных видов спорта. Цель — улучшить результаты команды, либо отдельно взятого человека, то есть, по-сути, нейросеть может отчасти заменить тренера.
Пока разработка носит экспериментальный характер. В первую очередь проект будет развиваться именно в университетской среде. Учёные ЯрГУ считают, что разработка поможет вузовским командам улучшить аналитическую составляющую занятий и добиться более высоких результатов на соревнованиях.