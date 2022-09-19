Ставрополь, , 15:07 — REGNUM В Ставропольском крае двое местных жителей, один из которых являлся сотрудником правоохранительных органов, нанесли ущерб природе на 45 млн рублей. В течение двух лет злоумышленники совершали рубку деревьев в лесополосах вдоль комплекса гидротехнических сооружений Право-Егорлыкского канала, левой ветви Право-Егорлыкского канала и Дундинского водохранилища. Это преступление выявили сотрудники правоохраны, было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев, не отнесенных к лесным насаждениям.

Последствия действий «чёрного лесоруба» 59.мвд.рф

Вина подозреваемых усугублялась тем, что зеленые насаждения они рубили в составе организованной группы, а ущерб был нанесен в особо крупном размере. Прокуратура потребовала возместить ущерб и заявила иск о взыскании с осужденных денежные средства в размере более 45 млн рублей в доход Российской Федерации.

Суд требование поддержал, однако решение суда в законную силу пока не вступило.

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