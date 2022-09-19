Волгоград, 19 сентября 2022, 15:10 — REGNUM Более 1,3 тысячи жителей Волгоградской области отправились добровольцами на защиту Донбасса. Об этом 19 сентября на встрече с ветеранским активом заявил губернатор Андрей Бочаров.
Участники встречи почтили память погибших участников спецоперации минутой молчания. По словам главы региона, большое количество жителей области «готовы выступить на защиту своего Отечества и с оружием в руках, вместе с боевыми товарищами защищать нашу Родину, наш общий дом от современных фашистов».
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР.