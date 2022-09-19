Волгоград, 19 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Более 1,3 тысячи жителей Волгоградской области отправились добровольцами на защиту Донбасса. Об этом 19 сентября на встрече с ветеранским активом заявил губернатор Андрей Бочаров.

https://www.volgograd.ru Андрей Бочаров в Луганске

Участники встречи почтили память погибших участников спецоперации минутой молчания. По словам главы региона, большое количество жителей области «готовы выступить на защиту своего Отечества и с оружием в руках, вместе с боевыми товарищами защищать нашу Родину, наш общий дом от современных фашистов».

«За последнее время сотни волгоградских добровольцев — а если точнее, на сегодняшний день уже 1 326 человек, — присоединились к борьбе с фашистами и вместе, плечом к плечу с бойцами воинских формирований Луганской и Донецкой Народных Республик воюют самоотверженно, не жалея здоровья, сил, а зачастую и своей жизни», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР.