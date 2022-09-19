Александр Полегенько,
19 сентября 2022, 17:45 — REGNUM Первый оперный бал состоялся в крымской Ялте 18 сентября. На празднике побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Бал посвятили 205-летию со дня рождения русского художника-мариниста Ивана Айвазовского, которое отмечается в этом году.
Площадкой для проведения бала выбрали площадь перед винодельческим комплексом завода «Массандра», который был построен в конце XIX века. Бал прошёл на фоне выступления оперных и балетных исполнителей из Москвы и Краснодара, которые задавали тон мероприятию.
В ожидании бала
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании бала
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании бала
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании бала
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании бала
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании бала
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании бала
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании бала
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании бала
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании бала
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании бала
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании бала
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании бала
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На балу станцевали около 80 пар, все они прежде прошли обучение у профессиональных хореографов в Симферополе, Ялте и Севастополе. Они исполнили вальсы, кадрили, польки и сиртаки под выступления оперных певцов и приняли участие в бальных играх.
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оперный бал в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Этот бал стал первым в Крыму, организаторы называют его продолжением уже традиционного Севастопольского бала.
Танцы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцы
Александр Полегенько © ИА REGNUM