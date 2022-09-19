19 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 17:45 — REGNUM Первый оперный бал состоялся в крымской Ялте 18 сентября. На празднике побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Бал посвятили 205-летию со дня рождения русского художника-мариниста Ивана Айвазовского, которое отмечается в этом году.

Площадкой для проведения бала выбрали площадь перед винодельческим комплексом завода «Массандра», который был построен в конце XIX века. Бал прошёл на фоне выступления оперных и балетных исполнителей из Москвы и Краснодара, которые задавали тон мероприятию.

В ожидании бала Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании бала Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании бала Александр Полегенько © ИА REGNUM В ожидании бала Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании бала Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании бала Александр Полегенько © ИА REGNUM В ожидании бала Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании бала Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании бала Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании бала Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании бала Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании бала Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании бала Александр Полегенько © ИА REGNUM

На балу станцевали около 80 пар, все они прежде прошли обучение у профессиональных хореографов в Симферополе, Ялте и Севастополе. Они исполнили вальсы, кадрили, польки и сиртаки под выступления оперных певцов и приняли участие в бальных играх.

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оперный бал в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Этот бал стал первым в Крыму, организаторы называют его продолжением уже традиционного Севастопольского бала.

Танцы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцы Александр Полегенько © ИА REGNUM Танцы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцы Александр Полегенько © ИА REGNUM