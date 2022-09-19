Париж, 19 сентября 2022, 15:05 — REGNUM Правительство Франции снова собирает социальных партнеров, чтобы обсудить пенсионную реформу, сообщает Le Figaro.
В этот понедельник, 19 сентября, министр труда Франции Оливье Дюссо примет основных игроков во время «консультации по пенсионной системе».
Исполнительная власть хочет воспользоваться этой встречей, чтобы определить, какие социальные партнеры «разделяют желание» преобразовать пенсионную систему.
«Сегодня все гипотезы открыты и вынесены на обсуждение», — ответил министр труда Франции Оливье Дюссо.
Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр объявил о «банковском щите», ограничивающем рост комиссии до 2% в 2023 году.
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