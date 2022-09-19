Исламабад, 19 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. По сообщениям СМИ, после многочисленных двусторонних переговоров, торговля между Афганистаном и Пакистаном не смогла выйти на полную мощность из-за изменения правительством Пакистана торговой политики и повышения таможенных тарифов на товары.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

Напомним, новая экспортная политика Государственного банка Пакистана для афганских бизнесменов основана на оплате американскими долларами, и это вызывает проблемы уже несколько месяцев.

По данным Financial Post, выступая против этой политики, Союз таможенных агентов Торкхама, Торговая палата Хайбера, коммерческие экспортеры Хайбер-Пахтунхва и Пакистанская ассоциация грузовых перевозок в течение нескольких дней бойкотировали таможенное оформление коммерческих грузов, предназначенных для Афганистана.

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Пакистанские торговцы и транспортные компании обосновали свои протесты против существующей платёжной системы, утверждая, что банковская система в Афганистане не работает с тех пор, как в 2021 году к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Протестующие пакистанские бизнесмены обратились к правительству с просьбой изменить расчёты импорта из Афганистана на пакистанские рупии, но в течение долгого времени пакистанское правительство не уделяло этому вопросу должного внимания.

В отчёте Financial Post говорится, что до тех пор, пока правительство Пакистана не разрешило платежи в рупиях, трейдеры несли большие убытки.

Ещё одним отрицательным фактором стало то, что Пакистан недавно повысил пошлины на импорт фруктов из Афганистана. Сельхозпроизводители Афганистана обвиняют правительство Пакистана в повышении таможенных пошлин на свежие фрукты.

В течение этого месяца сообщалось, что сотни автомобилей и контейнеров со свежими и сухофруктами вернулись в Кабул с пограничного пункта Торкхам из-за проблемы с тарифами.

Некоторые пакистанские бизнесмены, которых цитируют СМИ страны, сказали, что с момента введения для них 49-процентного регулирующего тарифа импорт свежих и сухофруктов из Афганистана сократился на 70%.

Причина повышения тарифов пакистанскими властями — нехватка продовольствия.

Хаджи Джабер, глава Хайберской торговой палаты, указывает, что введение регулятивной пошлины противоречит неоднократным обещаниям пакистанских властей увеличить товарооборот страны с Афганистаном.