Ереван, 19 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Бывший президент Армении Роберт Кочарян 19 сентября пришёл в кинотеатр «Москва» в Ереване на встречу участниками стихийной акции протеста. Об этом сообщили в телеграм-канале офиса Кочаряна.

Иван Шилов ИА REGNUM Роберт Кочарян

Ранее координатор офиса Баграт Микоян сообщил, что встреча с экс-президентом будет проходить без присутствия СМИ. Позже он выступит на пресс-конференции.

Напомним, вечером 14 сентября на фоне боёв на границе Армении и Азербайджана в Ереване началась стихийная акция протеста. Протестующие пытались прорваться здание парламента и требовали, чтобы депутаты объявили импичмент премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Также активисты пришли к дому Кочаряна и попросили встретиться с ним. Он назначил встречу на 19 сентября.