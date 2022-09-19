Москва, , 15:03 — REGNUM Европейский союз (ЕС), резко снизивший импорт российского газа в последние месяцы, вводит различные, часто непопулярные меры, касающиеся, например, экономии электроэнергии, начала разработки угольных месторождений, ввода в эксплуатацию атомных электростанций (АЭС) а также поставок дорогого сжиженного природного газа (СПГ) из других стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«В то же время, ряд стран (например, Польша, Португалия) заполнили свои газохранилища почти на 100%. Поэтому, по всей видимости, с большим трудом российский газ на европейском рынке будет заменен (хотя экономически это сложно назвать заменой; это, скорее, способ выживания).

Вопрос в другом — цены на газ и электроэнергию в ЕС находятся на беспрецедентно высоких уровнях. Вряд ли экономика многих стран способна выдержать такую нагрузку. Если обращаться к экологически более грязным источникам энергии, то такой подход перечеркивает реализацию повестки по декарбонизации европейской экономики.

В свою очередь, импорт дорогого СПГ беспрецедентно увеличивает себестоимость производства, что особенно остро отразится на промышленности Германии и, видимо, уже в четвертом квартале рост немецкой экономики будет отрицательным.

Другие страны подорожание импорта газа продолжат ощущать через растущую энергетическую инфляцию, которая, вероятно, будет самой высокой в году в четвертом квартале, когда потребление энергоносителей возрастает.

По крайней мере, в краткосрочной перспективе страны ЕС будут вынуждены, насколько это возможно, снижать потребление газа и заменять его другими видами энергоносителей. Одна из причин этого — отсутствие интегрированного рынка газа в ЕС, который в рамках действующей энергетической политики так и не удалось построить.

Слишком разные страны входят в ЕС и слишком отличаются их энергетические интересы. Рынок газа в ЕС остался чрезвычайно фрагментированным, поэтому зависимость некоторых стран от российского газа крайне высока и фактически непреодолима.

Кроме того, импорт СПГ уже исчерпал свои возможности, поэтому теперь замена импорта российского газа возможна только за счет сокращения спроса на него. А поскольку рынок газа фрагментирован, то выполнить установленный ЕС норматив по снижению потребления газа в размере 15% возможно только, если какие-то страны возьмут на себя обязательства снизить спрос больше, чем на 15%. Такой сценарий – уж и вовсе фантастический.

Однако следует также не забывать, что кроме простаивающего «Северного потока» из Россия большие объемы газа продолжают поставляться через б. УССР, а этот газопровод в силу объективных обстоятельств находится в зоне риска.

Поэтому страны ЕС в ближайшее время будут сосредотачиваться на диверсификации источников поставок газа, а не заботиться о том, что цены на газ на спотовом рынке непомерно высоки.

Поэтому в полной мере экономические последствия отказа от российского газа экономика ощутит (при сохранении нынешнего статус-кво) лишь в ближайшие два-три года.

Вряд ли международные рынки газа стабилизируются в ближайшее время, поэтому в 2023 году пополнение газохранилищ для стран ЕС станет и вовсе непосильной задачей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» пришли к выводу, что Европа не переживет зиму без российского газа, потребуется остановка промышленности.

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