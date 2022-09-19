Оттава, , 15:01 — REGNUM Канадский актёр Майк Майерс, известный по роли Остина Пауэрса в трилогии «Остин Пауэрс», почтил память королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщило издание Page Six.

Майк Майерс Цитата из видеоинтервью для Vanity Fair

Артист, чьи родители родом из Англии, признался, что «опустошён» и «опечален» смертью монарха. «Она была постоянной частью моей жизни. Её портрет на наших деньгах, в каждом аэропорту, на каждой хоккейной площадке», — добавил Майерс.

ИА REGNUM напоминает, что 19 сентября 2022 года В Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась церемония государственных похорон Елизаветы II. На мероприятии присутствовали члены королевской семьи, монархи из других стран, а также лидеры многих государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Сара Мишель Геллар не хотела сниматься в ребуте «Жестоких игр»