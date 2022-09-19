Оттава, 19 сентября 2022, 15:01 — REGNUM Канадский актёр Майк Майерс, известный по роли Остина Пауэрса в трилогии «Остин Пауэрс», почтил память королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщило издание Page Six.
Артист, чьи родители родом из Англии, признался, что «опустошён» и «опечален» смертью монарха. «Она была постоянной частью моей жизни. Её портрет на наших деньгах, в каждом аэропорту, на каждой хоккейной площадке», — добавил Майерс.
ИА REGNUM напоминает, что 19 сентября 2022 года В Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась церемония государственных похорон Елизаветы II. На мероприятии присутствовали члены королевской семьи, монархи из других стран, а также лидеры многих государств.
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