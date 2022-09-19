Берлин, , 15:01 — REGNUM В экономике Германии уже наблюдается сокращение, которое, вероятно, усугубится в зимние месяцы на фоне падения или нормирования потребления газа, заявил в понедельник 19 сентября центральный банк страны, как передает агентство Reuters.

Германия Petra B. Fritz

Поскольку Россия, которая до введения западных санкций поставляла около 40% газа в Европейский союз, закрыла трубопровод, по которому газ поставлялся в Германию, крупнейшая экономика Европы ищет альтернативные источники и способы снизить потребления топлива.

Бундесбанк заявил, что экономика, вероятно, сократится, даже если удастся избежать прямого нормирования газа, поскольку компании снижают или даже останавливают производство.

«Экономическая активность может несколько снизиться в этом квартале и заметно сократиться в осенние и зимние месяцы», — предупредил центральный банк.

Однако пока он не ожидает, что осуществится опубликованный им в июне 2022 года неблагоприятный сценарий, согласно которому экономика сократится на 3,2% в 2023 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Заморозка «Северного потока — 2» невыгодна ни ЕС, ни России — эксперт