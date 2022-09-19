Москва, , 15:00 — REGNUM Российская сторона готова контактировать с Соединёнными Штатами по вопросам мирного урегулирования в Сирии. Об этом 19 сентября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По линии военных, наверное, есть какие-то контакты, и мы всегда готовы к таким контактам», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ указал, что США приглашаются как наблюдатели на встречи астанинкого формата, однако в последнее время они от этого воздерживаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что власти России планируют в ближайшем будущем возобновить работу посольства в столице Ливии Триполи.