Салехард, , 14:59 — REGNUM На Ямале завершается реконструкция аэропорта Нового Уренгоя, терминал уже готов на 80%. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Реконструкция аэропорта нового Уренгоя Пресс-служба губернатора ЯНАО

Установлены три телетрапа. Они оснащены системами обогрева, чтобы в любой мороз пассажирам было тепло.

«Внутри здания продолжается обустройство тёплого тоннеля для автобусов, установка системы обработки багажа, идут отделочные работы. Как и обещал, к концу года закончим строительство. Совсем скоро у сотен тысяч северян появится долгожданная возможность улетать и прилетать домой с комфортом», — отметил глава Ямала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция аэропорта Нового Уренгоя должна приблизить воздушную гавань к международным стандартам с пассажиропотоком до 1,45 млн пассажиров в год. Это первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, который реализуется в рамках закона о концессионных соглашениях.

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