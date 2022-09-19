Самара, 19 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Сильный дождь ожидается в Самарской области. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

(сс) George Hodan Ливень

Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Отмечается, что по области может пройти сильный дождь, возможна гроза, порывистый ветер, а также понижение температуры воздуха. Так, температура воздуха в регионе ночью может понизиться до +10°C, днем воздух может прогреться до +23°С.