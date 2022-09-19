Сеул, , 14:56 — REGNUM В Южной Кореи опровергли сообщения японских СМИ о том, что вероятность проведения встречи между президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и премьер-министром Японии Фумио Кисидой невелика. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, на прошлой неделе представители администрации главы Южной Кореи сообщили о согласовании двустороннего саммита, акцентировав внимание на том, что встреча Юна и Кисиды состоится в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 или 21 сентября.

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В администрации отметили, что никакие изменения в график встречи не вносились.

Между тем, министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин вылетел в США для сопровождения южнокорейского лидера.

Известно, что глава МИД Южной Кореи намерен провести ряд встреч со своими коллегами из других стран.