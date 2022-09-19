Сеул, 19 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Южной Кореи опровергли сообщения японских СМИ о том, что вероятность проведения встречи между президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и премьер-министром Японии Фумио Кисидой невелика. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Напомним, на прошлой неделе представители администрации главы Южной Кореи сообщили о согласовании двустороннего саммита, акцентировав внимание на том, что встреча Юна и Кисиды состоится в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 или 21 сентября.

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В администрации отметили, что никакие изменения в график встречи не вносились.

Между тем, министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин вылетел в США для сопровождения южнокорейского лидера.

Известно, что глава МИД Южной Кореи намерен провести ряд встреч со своими коллегами из других стран.