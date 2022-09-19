Москва, 19 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Сейчас в целом происходит ужесточение правил въезда российских граждан в ЕС с туристическими целями, связанное с СВО, однако степень жесткости подходов стран внутри ЕС в этом вопросе различается, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Marco Verch Professional Photographer Виза шенген

«Саммит ЕС принял решение с 12 сентября приостановить упрощенный визовый режим с Россией, действовавший с 2007 года — это означает, что туристические визы россиянам будут обходиться дороже, срок рассмотрения документов увеличится, перечень документов расширится, и мультивизу на длительный срок будет получить сложнее.

Кроме того, по итогам заседания главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации о том, что странам Евросоюза следует делать с уже выданными россиянам долгосрочными визами; в частности, предполагается, что страны ЕС получат возможность ужесточать пропускной режим на границах и ограничивать въезд в одну страну Шенгенской зоны по визе другой.

Однако Эстония, Латвия, Литва и Польша, имеющие сухопутную границу с Россией, с 19 сентября закрывают въезд для граждан России, на руках у которых шенгенские туристические визы других государств ЕС. Они сделали это до выработки общих рекомендаций на уровне ЕС.

Выдачу своих виз российским гражданам эти страны приостановили еще с марта. Эти ограничения не относятся к въезду по семейным, гуманитарным, рабочим, учебным целям. Финляндия, также сухопутная страна, использующаяся российскими туристами для транзита в другие страны ЕС резко сократила выдачу туристических виз россиянам, но пока ждет рекомендаций ЕС по действующим визам.

Граждане России в настоящее время имеют около 1 миллиона действующих шенгенских виз. Въезд в шенгенскую зону через страны с сухопутной границей стал одним из немногих относительно недорогих и доступных для россиян в условиях прекращения авиасообщения с ЕС с марта.

Теперь он фактически перекрывается. Пока остаются другие пути — например, через Турцию, Сербию, однако они будут обходиться дороже. В целом, это будет способствовать дальнейшему сокращению посещений россиянами европейских стран.

Соответственно, европейские страны не получат прибыли от туризма, одной из самых прибыльных сфер, в частности, например, для Чехии», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 00:00 местного времени 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша ограничили въезд на территорию республики для граждан России, у которых имеются шенгенские визы.

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