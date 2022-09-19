Москва, 19 сентября 2022, 14:54 — REGNUM Центральный банк России с 1 декабря ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья, сообщается 19 сентября на сайте регулятора.
Соответствующая мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом, уточнили в ЦБ.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ продолжает системно поддерживать льготную ипотеку.
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