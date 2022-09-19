Москва, , 14:54 — REGNUM Центральный банк России с 1 декабря ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья, сообщается 19 сентября на сайте регулятора.

Центральный банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (кредиты на ДДУ), с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заёмщика (ПДН)», — говорится в сообщении.

Соответствующая мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом, уточнили в ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ продолжает системно поддерживать льготную ипотеку.

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