* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Исламабад, , 14:54 — REGNUM Пакистанские силы безопасности обнаружили и уничтожили четырёх террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недалеко от афганско-пакистанской границы. Об этом сообщает Ariana News.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Национальное контртеррористическое подразделение Пакистана объявило о выявлении и уничтожении боевиков недалеко от границы с Афганистаном.

По словам представителей Национального контртеррористического подразделения провинции Хайбер-Пахтунхва, четыре боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали совершить диверсию, были локализованы недалеко от границы с Афганистаном и убиты в ходе боестолкновения.

В последние годы террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участвовала в многочисленных нападениях на пакистанские силы безопасности и мирных жителей.