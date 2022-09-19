Исламабад, 19 сентября 2022, 14:54 — REGNUM Пакистанские силы безопасности обнаружили и уничтожили четырёх террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недалеко от афганско-пакистанской границы. Об этом сообщает Ariana News.
Национальное контртеррористическое подразделение Пакистана объявило о выявлении и уничтожении боевиков недалеко от границы с Афганистаном.
По словам представителей Национального контртеррористического подразделения провинции Хайбер-Пахтунхва, четыре боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали совершить диверсию, были локализованы недалеко от границы с Афганистаном и убиты в ходе боестолкновения.
В последние годы террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участвовала в многочисленных нападениях на пакистанские силы безопасности и мирных жителей.