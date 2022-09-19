Подгорица, 19 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может спасти Западные Балканы от пагубного влияния России и Китая. Об этом заявил премьер-министр Черногории Дритан Абазович 19 сентября в интервью порталу The Pavlovic Today.

OSCE Parliamentary Assembly Дритан Абазович

«Президент Байден должен использовать свои исполнительные полномочия для того, чтобы ввести санкции против людей, замешенных в коррупции в странах Западных Балкан. Это лучший и самый простой способ, с помощью которого президент Байден мог бы спасти Западные Балканы», — полагает Абазович.

По словам черногорского премьера, коррупция является главным фактором, который генерирует национализм.

Абазович добавил, что США — главный внешнеполитический партнер Черногории.

Напомним, что ранее неназванный представитель госдепа США заявил, что Россия финансирует самую сильную просербскую партию в Черногории — «Демократический фронт».