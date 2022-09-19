Саранск, , 14:53 — REGNUM В Мордовии в ближайшее время ожидается гроза с порывистым ветром до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные республиканского Гидрометцентра.

Гроза © ИА REGNUM

В этой связи в республике объявлено штормовое предупреждение.

Спасатели призывают граждан при сильном ветре убрать с балконов и из дворов различные вещи и сухие ветки, которые могут нанести ущерб, припарковать машину вдали от деревьев и плохо закрепленных конструкций, по возможности — не выходить из дома.

Во время грозы рекомендуется держаться подальше от электропроводки, антенн; избегать использования электроприборов; на открытой местности — не прятаться под высокие, особенно одинокие деревья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии нынешнее потепление сменится грозами, при этом не исключается град. Причиной потепления стал южный циклон с Балканского полуострова, который также принёс дожди. 19 сентября республика оказалась в тёплом секторе ложбины, в результате впервые с начала сентября температура преодолела 20-градусную отметку.

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