Тамбов, , 14:57 — REGNUM Новые колокола установили на звонницах Казанского мужского и Вознесенского женского монастырей в Тамбове, сообщает 19 сентября пресс-служба Тамбовской митрополии.

Колокола Александр Погожев © ИА REGNUM

Колокола отлиты на заводе в ярославском Тутаеве. Их подъём на колокольни, монтаж и настройку провели специалисты Международного центра колокольного искусства. Перед установкой по православным канонам все 10 колоколов освятили.

На звонницу Вознесенского монастыря колокола были подняты впервые в современной истории.