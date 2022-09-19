Тамбов, 19 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Новые колокола установили на звонницах Казанского мужского и Вознесенского женского монастырей в Тамбове, сообщает 19 сентября пресс-служба Тамбовской митрополии.

Александр Погожев ИА REGNUM Колокола

Колокола отлиты на заводе в ярославском Тутаеве. Их подъём на колокольни, монтаж и настройку провели специалисты Международного центра колокольного искусства. Перед установкой по православным канонам все 10 колоколов освятили.

На звонницу Вознесенского монастыря колокола были подняты впервые в современной истории.