Москва, , 14:52 — REGNUM В России кредитные организации будут усложнять требования к заемщикам и добиваться от них обеспечения большей платежеспособности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ вырос возраст клиентов, берущих займы в микрофинансовых организациях.

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«Увеличение возраста клиентов МФО связано как с улучшением практики андеррайтинга (процедура оценки банком вероятности погашения или непогашения запрашиваемого кредита — прим. ИА REGNUM) заемщиков самими МФО, так и с определенными усилиями по повышению финансовой грамотности в школах и вузах, — сказал Цыганов. — Понимание повышения уровня кредитных рисков заставляет кредиторов усложнять требования к заемщикам и добиваться обеспечения большей платежеспособности от потенциальных заемщиков. Это способствует повышению возраста заемщиков в сторону средних возрастов, когда чаще всего доходы растут и являются стабильными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ клиенты коммерческих банков могут начать массово переходить в ломбарды и микрофинансовые организации.

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