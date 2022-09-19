* Галкина — запрещённая в России организация

19 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили произошедшее в Донецке, где 19 сентября не менее тринадцати человек погибли в результате обстрела террористами киевского режима площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе города.

Мирослава Романенко, , 17:08 — REGNUM Не менее тринадцати человек погибли 19 сентября в результате обстрела террористами киевского режима площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. Предварительные данные о погибших в своём телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан», — сообщил он.

Действия террористического киевского режима против жителей Донецка возмутили пользователей мессенджера Telegram. Многие выразили соболезнование семьям погибших и задались вопросом, сколько еще это может продолжаться.

«Да сколько должно ещё погибнуть мирных жителей?..» — не понимает Алена.

«Да что же это такое, что творят эти сволочи?» — не выдержал О. В.

«Сколько еще будет продолжаться этот ад?» — не понимает Наталья.

«Кто ответит за всё это, и сколько это может продолжаться? Где эта ООН или какие-то организации по правам человека? Почему это не освещают по всему миру? Просто ужас, нет ни слов, ни сил. Соболезную… родным. Да сколько же можно уже? И после этого они хотят, чтобы Донецк был… [под контролем киевского режима]. Просто жесть», — отреагировал Minori A.

«Твари! Пугачева в курсе?» — задалась вопросом Julia.

«Мы ждем, когда нацисты получат нормальную ответку! Это что, не красная линия?!» — поинтересовалась Марина И.

Прямое попадание снаряда ВСУ в магазин в Донецке. 19 сентября 2022 Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Как больно слышать, что донбасских убивают!» — добавила Lara B.

«Артиллеристов ВСУ в плен не брать…» — призвал «Тихоня».

«Донецк многострадальный и героический… Молимся за тебя! А кому-то это всё кажется «иллюзорным», — написала Olga, под «кем-то» подразумевая Аллу Пугачеву.

«Пусть либерота едет туда во главе с Пугачевой и смотрят, кого они поддерживают», — призвала Виктория.

«Обстрелы прекратятся тогда, когда наши ребята выгонят этих нацистов с наших территорий, тогда и заживем спокойно, в безопасности», — отметила Валентина П.

«Только один вопрос: почему Банковая до сих пор не в руинах?» — не понимает Alexandr.

«Когда снесут центры принятия решений?..» — задалась вопросом Galina Z.

«[Киевский режим] должен перестать существовать», — отреагировал ZzTop.

«В чём же дети виноваты?» — не понимает Sabinаа.

«После очередного обстрела [киевским режимом] в Донецке много жертв среди мирного населения: 13 погибших, в том числе двое детей. А где же реакция Пугачевой и Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)? Где их обращения к Зеленскому с требованиями прекратить убивать дончан за «иллюзорные цели»? «Это другое» для них, да. Мерзавцы, поддержавшие геноцид Донбасса», — подытожил в своем телеграм-канале политолог из б. УССР Александр Скубченко.

* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом