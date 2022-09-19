Владикавказ, , 14:50 — REGNUM В Северной Осетии в 2022 году ведутся работы на пяти объектах здравоохранения. Они должны быть сданы до конца текущего года. Финансирование работ осуществляется за счет федеральных средств с привлечением на условиях софинансирования средств республиканского бюджета.

В больнице

Так, ведется строительство амбулатории в селе Карман-Синдзикау и фельдшерско-акушерского пункта в поселке Бекан. Капитальный ремонт проходит в Кировской центральной районной больнице, в амбулатории станицы Луковская и в фельдшерско-акушерском пункте в селении Цаликово.

Всего запланировано на 2022 год в рамках регионального проекта потратить на модернизацию первичного звена здравоохранения 161,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 158 млн рублей. Уже построены и открыты две врачебные амбулатории в селениях Коста и Хумалаг.