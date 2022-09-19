Москва, 19 сентября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Все больше антимонопольных расследований касается цифровых сервисов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявил в ходе парламентских слушаний в Госдуме замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

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«Это и дело в отношении Booking, который навязывал паритет цен при заказе гостиниц. Это и дело в отношении Apple, кстати, не единственное здесь приведено», — сказал он.

По словам Пузыревского, в частности, возникали проблемы с оплатой услуг, которая могла быть проведена только через сервисы Apple.