Москва, , 14:49 — REGNUM В Москве впервые с 24 февраля 2022 года возобновляются экскурсии на Останкинскую башню. Об этом сообщается на сайте телебашни.

Останкинская телебашня Останкинская-башня.рф

«С 19 сентября мы снова ждём вас в гости на высоте 337 м одного из самых высоких сооружений Европы», — сказано в сообщении. Гостям стали доступны два маршрута: «Панорама Москвы 360» (сеансы с 10:00 до 22:00) и «Башня изнутри» (сеансы с 19:00 до 22:00). Помимо этого, посетители смогут прогуляться по территории, ознакомиться с мультимедийной экспозицией и посетить смотровую площадку.

Напомним, 24 февраля 2022 года стало известно о закрытии Останкинской телебашни на неопределённый период. С чем именно была связана приостановка работы, в телебашне не уточнили.

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