Кабул, 19 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Некоторые эксперты по экономическим вопросам, говоря о передаче части активов Афганистана швейцарскому банку, подчёркивают, что такая акция усилит экономический кризис в стране. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

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По их мнению, перевод афганских активов в Швейцарию нанесёт ущерб международному авторитету Центрального банка страны и усугубит финансовый кризис в Афганистане.

Нурулла Азиз, один из экспертов по экономическим вопросам, заявил по этому поводу: »Наличные резервы страны показывают её экономическую мощь. Исходя из этого, Центральный банк может проводить свою денежно-кредитную политику, помогающую поддерживать стоимость валюты, или следить за деятельностью частных банков, помогать им, или вообще поддерживать экономическое положение страны, но когда эти деньги переводятся в швейцарский банк, необходимо уточнить, на каких условиях он хранится в этом банке».

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Согласно обзору «Шамшад», некоторые другие эксперты говорят, что только Центральный банк Афганистана имеет полномочия на управление этим активом, и такое распоряжение ими нанесёт ущерб афганским банкам и могут вызвать нестабильность афганской валюты.

Мирвайс Хаджизада, эксперт по экономическим вопросам Афганистана, сказал: »Эти 9,6 миллиарда долларов — это капитал народа. Америка должна отказаться от своего решения перевести афганские активы в швейцарский банк».

Центральный банк Афганистана, бывший президент Афганистана Хамид Карзай, а также некоторые эксперты и такие страны, как Россия и Китай, объявили решение США противоречащим всем международным принципам.