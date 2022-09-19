Донецк, 19 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В результате обстрела бандеровцами Киевского района Донецка пострадал мирный житель. Об этом 19 сентября сообщил донецкий мэр Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района (Донецка) получил ранение мужчина 1977 года рождения», — написал он в своём сообщении.

Помимо этого, Кулемзин уточнил, что также при обстреле получили повреждения один частный и один многоквартирный жилой дом и ещё один частный жилой дом был полностью уничтожен прямым попаданием.

Как передавало ИА REGNUM, ранее донецкий мэр Алексей Кулемзин сообщил, что, согласно предварительным данным, в результате обстрела киевскими нацистами площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка погибли не менее 13 мирных жителей.