Тбилиси, 19 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Грузии до конца текущего года планируется запустить производство дронов. Об этом 19 сентября сообщает агентство «Интерпрессньюс», ссылаясь на ответ минобороны республики.

Дрон

В ведомстве сообщили, что создаётся совместное предприятие с участием государственного научно-технического центра «Дельта» и компанией из Польши.

«Все формальные процессы с польской компанией завершены. Продукция этой компании активно используется на практике и частное предприятие очень оправданное», — отметили в минобороны.

Напомним, в октябре 2021 года в центре «Дельта» запустили производство автоматических винтовок GI-4 по стандартам НАТО. Станки для предприятия привезли из США.