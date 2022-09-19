Певец SHAMAN открывает собственный продюсерский центр
Москва, 19 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) объявил о запуске собственного продюсерского центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель артиста 19 сентября.
Ярослав Дронов планирует сфокусироваться на самостоятельном продвижении своего проекта, а также заняться поиском и развитием талантливых музыкантов. Приоритетным направлением деятельности продюсерского центра SHAMAN будет создание и лицензирование музыкальной и видео продукции, менеджмент и продвижение артистов, организация концертов и гастрольных туров.
Ранее продвижением Дронова занимался продюсерский центр Виктора Дробыша под названием «Национальная музыкальная корпорация». Однако 1 сентября 2022 года агентский договор между компанией и музыкантом завершился.
Напомним, что SHAMAN стал известен в феврале 2022 года после выхода своего хита «Встанем». На данный момент клип на сингл набрал свыше 35 млн просмотров.