Москва, 19 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) объявил о запуске собственного продюсерского центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель артиста 19 сентября.

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

Ярослав Дронов планирует сфокусироваться на самостоятельном продвижении своего проекта, а также заняться поиском и развитием талантливых музыкантов. Приоритетным направлением деятельности продюсерского центра SHAMAN будет создание и лицензирование музыкальной и видео продукции, менеджмент и продвижение артистов, организация концертов и гастрольных туров.

Исполнитель SHAMAN «Я никогда не был «продюсерским проектом», и по сути, продюсировал себя сам. Поэтому сейчас хочу направить силы на развитие своего творчества, чтобы оправдать колоссальный кредит доверия, полученный от поклонников. И, конечно же, помочь другим. Мало, кто знает, насколько долог и тернист путь к славе. И я хочу дать шанс талантливым ребятам».

Ранее продвижением Дронова занимался продюсерский центр Виктора Дробыша под названием «Национальная музыкальная корпорация». Однако 1 сентября 2022 года агентский договор между компанией и музыкантом завершился.

Напомним, что SHAMAN стал известен в феврале 2022 года после выхода своего хита «Встанем». На данный момент клип на сингл набрал свыше 35 млн просмотров.