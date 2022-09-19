Бишкек, 19 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Материальный ущерб Киргизии от конфликта с Таджикистаном составил около $17 млн, заявил 19 сентября секретарь киргизского совбеза Марат Иманкулов.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

«По предварительным данным, материальный ущерб составил 1,5 млрд сомов ($17 млн долларов). Это не окончательные цифры, и они могут увеличиться», — сказал он на пресс-конференции.

Иманкулов добавил, что в результате военных действий было разрушено множество домов, учреждений, а также объектов бизнеса и инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии отметило, что из зоны боевых действий эвакуировали в безопасные районы 136 770 мирных жителей.

Читайте также: Конфликт на границе с Таджикистаном: погибли 59 киргизстанцев, ранены — 163