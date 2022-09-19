Калининград, , 14:43 — REGNUM Длинная очередь из фур образовалась в Калининградской области на единственном автомобильном пункте пропуска с Литвой. Об этом руководитель пресс-службы областной таможни Оксана Иванова сообщила 19 сентября ТАСС.

Фуры Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

По её словам, такого скопления большегрузных автомобилей здесь не фиксировали полтора месяца. По данным на 09:00 (10:00 мск) сотрудники многостороннего пункта пропуска «Чернышевское» оформили за сутки 248 грузовиков на въезд и 208 грузовиков на выезд из Калининградской области.

«Выезда из Российской Федерации ожидает 110 транспортных средств, на въезд очереди отсутствуют», — уточнила Иванова.

Представитель таможни отметила, что причина очереди — неритмичная работа сотрудников соответствующих служб литовской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на пункте пропуска «Чернышевское» перестали скапливаться фуры. Проблему удалось решить за счёт привлечения дополнительных сотрудников. В Калининградской области на границе с Литвой расположены четыре пункта пропуска, из них два не работают из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а третий — в связи с реконструкцией.

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