Томский район, Томская область, 19 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту порчи земли в Томской области изъято из органы дознания передано в следственные органы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Это сделано, как отмечается, для всестороннего, полного и объективного расследования.

По данным следствия, что в окрестностях посёлка Рассвет Томского района были нарушены правила обращения с продуктами жизнедеятельности животных. В результате оказался плодородный слой почвы площадью более 520 тыс. кв. метров.

«По предварительным расчётам, размер вреда, причинённого почве, как объекту охраны окружающей среды, составил более двух миллиардов рублей», — отметили в управлении.