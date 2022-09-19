Москва, 19 сентября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» поддерживает сельхозпроизводителей. В сентябре 2022 года российское правительство расширило комплекс мер поддержки аграриев. Они коснутся самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, а также производителей семян, молочной продукции и кормов для ценных видов лосося и осетров. Постановления об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, информируетgovernment.ru.

Владимир Станулевич Сергей Бивол — директор подсобного хозяйства СРЗ «Звездочка»

Для самозанятых, которые ведут личное подсобное хозяйство, теперь станут доступны льготные кредиты по ставке 1−5% годовых. Это касается как краткосрочных займов, так и инвестиционных кредитов на срок до 12 лет.

Такая поддержка позволит самозанятым нарастить объёмы своей продукции и станет стимулом для развития личных подсобных хозяйств.

Ещё одна мера поддержки сельхозпроизводителей — возможность пролонгации ранее привлечённого льготного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных комплексов с 12 до 15 лет.

«Рассчитываем, что этот шаг снизит риски для инвесторов, занятых в таких проектах, и позволит по всей стране увеличить объёмы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний рынок круглый год», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 19 сентября.

Кроме того, начиная с 2023 года российское правительство будет компенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося и осетров.

Также с 2023 года с 20 до 50% увеличится размер возмещения части затрат на создание или обновление селекционно-семеноводческих комплексов. Эта мера поможет почти в два раза сократить срок окупаемости таких проектов и привлечь больше инвесторов, повышая долю семян российского производства на внутреннем рынке.

«Важная инициатива премьера, ждем подробностей от Минсельхоза РФ», — отметил в своем телеграм-канале 19 сентября президент «Опоры России» Александр Калинин:

«Опора России постоянно ставит вопрос в своей новой экономической политике для МСП, что личные подобные хозяйства должны иметь возможности стать товарным производителем. Для этого нужны не только длинные дешевые деньги, но и новые рынки в том числе цифровые сервисы, а также снижение административных барьеров», — подчеркнул общественный деятель.

По словам Александра Калинина, необходимо создавать специальные распределительные центры для малого сельскохозяйственного бизнеса, чтобы продукция частных фермеров выходила на полки супермаркетов и могла конкурировать с крупными производителями, что не только расширит ассортимент и поспособствует продовольственной безопасности, но и снизит цены на продовольственные товары.

Кроме того, пословамКалинина, для малого сельскохозяйственного бизнеса важны: создание механизма кредитования под строительство оптовых продовольственных центров в рамках Концепции развития оптовых продовольственных рынков; возможность потребкооперативам получать господдержку; разработка и внедрение нового стандарта торговли фермерской продукцией без завышенных требований торговых сетей и документации; отнесение к МСП предприятий, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы.

Как сообщалоИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Читайте также: Кредит под 5% станет доступен для ведущих подсобное хозяйство граждан