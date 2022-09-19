Лондон, 19 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден засмеялся во время церемонии государственных похорон британской королевы Елизаветы II.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

На входе в Вестминстерское аббатство прибывший вместе с супругой Байден рассмеялся во время беседы с одним из присутствующих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на церемонии публичного прощания с Елизаветой II Байден оставил запись в книге соболезнований. При этом он пользовался заранее составленной шпаргалкой.